В двух регионах Черноземья начали ограничивать интернет при опасности атаки БПЛА

В Воронежской и Липецкой областях начали отключать мобильный интернет при объявлении опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили власти регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В правительстве Воронежской области назвали отключения временным и действующим только на отдельных территориях. Их объяснили развитием защиты региона от беспилотников. В области с 10:11 20 мая действует опасность атаки БПЛА.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об ограничении работы мобильного интернета после утреннего сигнала о воздушной опасности. «Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен»,— сказал глава региона.

Господин Артамонов добавил, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме.

С 20:00 20 мая до 8:00 21 мая над Россией сбили 159 беспилотников, в том числе 53 над Орловской областью, 37 — над Курской, один — над Белгородской. Орловский губернатор Андрей Клычков рассказал о ряде разрушений, в том числе на местном предприятии. О пострадавших не сообщается.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова