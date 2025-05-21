Бывшего замгубернатора Тамбовской области Иванова отправили в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова под стражу на два месяца. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемый и защитник просили избрать господину Иванову меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

О задержании Сергея Иванова стало известно сегодня. По данным источников «Ъ», он мог получить взятку от основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Последнего ранее обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, однако на этой неделе стало известно, что на него завели уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Накануне Мещанский райсуд оставил господина Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова в СИЗО еще на три месяца. Основной эпизод обвинения против них касается мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» без обязательного погашения кредитов компании. Ущерб от действий фигурантов, по данным на апрель, составляет «не менее 47 млрд руб.».

Подробнее о делах Вадима Мошковича — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова