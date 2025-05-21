Экс-замгубернатора Тамбовской области задержан по подозрению в получении взятки

Бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным источника «Ъ», незаконное вознаграждение якобы передал основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержанный Сергей Иванов

Фото: tambov.gov.ru Задержанный Сергей Иванов

Фото: tambov.gov.ru

В ближайшее время Мещанский райсуд Москвы рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения господину Иванову.

Сергей Иванов занимал пост вице-губернатора при Александре Никитине — в 2015–2020 годах. Его освободили от должности в марте, а в начале апреля стало известно о возбуждении уголовного дела. Чиновника заподозрили в попытке мошеннического хищения имущества Рассказовского рынка. Вместе с ним по делу проходили другой бывший замгубернатора Глеб Чулков, экс-руководитель Фонда содействия кредитованию Андрей Блудов, бывший директор рынка Сергей Клемешев и директор ООО «Юнитек» Антон Зверев. В итоге суд оправдал Сергея Иванова, дело господина Чулкова прекратили из-за его смерти, а остальные участники получили условные сроки. Прокуратура не добилась отмены оправдательного приговора. Сам господин Иванов получил право на реабилитацию.

Во время заседания Мещанского райсуда Москвы 20 мая стало известно, что господину Мошковичу, помимо мошенничества и злоупотребления полномочиями, вменяется дача взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). В новом деле он имеет статус подозреваемого. Суд продлил ему и бывшему гендиректору «Русагро» Максиму Басову заключение в СИЗО на три месяца. Основной эпизод обвинения касается мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» без обязательного погашения кредитов компании. Ущерб от действий фигурантов, по данным на апрель, составляет «не менее 47 млрд руб.».

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ».