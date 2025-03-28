В тамбовском Мичуринске снова продают имущественный комплекс за 41,5 млн рублей

На аукцион в Мичуринске Тамбовской области вновь выставили имущественный комплекс по адресу улица Мичурина, 1б. Начальная цена — 41,5 млн руб. Это следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из аукционной документации Фото: из аукционной документации

В состав комплекса входит нежилое здание учебного корпуса площадью 8,8 тыс. кв. м, сооружение «полоса препятствий» и земельный участок площадью 1,17 га. Здание оборудовано коммуникациями: системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. При этом в нем требуется проведение ремонта.

Отмечается, что комплекс расположен на юго-западе города в окружении ИЖС, в непосредственной близости — Липецкое шоссе. Также объект находится в 600 м от автобусной остановки и 800 м от автовокзала.

Задаток для участия в торгах составляет 4,15 млн руб. Заявки принимают до 16 июня, а итоги планируется подвести 20 июня.

На предыдущий аукцион по продаже комплекса никто не подал заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Начальная цена торгов тогда была выше и составляла 55,1 млн руб.

Егор Якимов