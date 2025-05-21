По делу Мошковича о взятке задержан бывший вице-губернатор Тамбовской области

Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Сергей Иванов задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Ъ», взяткодателем выступал основатель группы «Русагро» Вадим Мошкович. В ближайшее время Мещанский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании Сергею Иванову меры пресечения в виде ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: Правительство Тамбовской области Сергей Иванов

Фото: Правительство Тамбовской области

Накануне в Мещанском суде на заседании по продлению ареста Вадиму Мошковичу следователь сообщил, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Кто являлся предполагаемым получателем взятки, следователь не уточнил. Telegram-канал «Тамбовский юрист» пишет, что в отношении Сергея Иванова возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Вадим Мошкович и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов были арестованы 27 марта. В отношении них возбудили дело по заявлению основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова. Он утверждает, что предприниматели убедили его продать 85% акций компании в обмен на инвестиции, которые не последовали. Обоим бизнесменам предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Следствие оценивает ущерб почти в 48 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Им дел не занимать».