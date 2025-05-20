Основателя холдинга «Русагро» с активами в Черноземье заподозрили в даче взятки

В отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича возбуждено новое уголовное дело. По данным «Ъ», помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), ему теперь вменяют дачу должностному лицу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защита господина Мошковича возражала против возбуждения нового дела, так как не получила соответствующие материалы. Срок следствия продлен до 25 августа. По делу установлены 16 потерпевших, допрошены десять свидетелей.

Вадима Мошковича и бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова арестовали в конце марта. Основной эпизод дела касается мошеннической покупки холдинга «Солнечные продукты» без обязательного погашения кредитов компании. Ущерб от действий фигурантов, по данным на апрель, составляет «не менее 47 млрд руб.».

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ».