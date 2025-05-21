Новым депутатом Госдумы от ЛДПР стал тюменский вице-спикер

Центризбирком (ЦИК) передал освободившийся мандат депутата Госдумы от ЛДПР вице-спикеру Тюменской облдумы Владимиру Сысоеву. Это место стало вакантным после того, как Дума 13 мая досрочно прекратила полномочия Евгения Маркова в связи с его назначением на пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Господин Марков был избран в восьмой созыв Госдумы по партсписку ЛДПР, где возглавлял региональную группу №14 (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Господин Сысоев шел вторым в той же группе, таким образом, мандат перешел к нему в точном соответствии с процедурой, установленной ст. 96 федерального закона о выборах в Госдуму.

Высший совет ЛДПР предложил ЦИКу кандидатуру Владимира Сысоева 14 мая. Председатель партии Леонид Слуцкий тогда отметил, что политик состоит в партии более 15 лет, долгое время работал с ее основателем Владимиром Жириновским, а регионы, выборы в которых курирует либерал-демократ, «показывают хорошие результаты».

Владимир Сысоев уже получал вакантный думский мандат в 2015 году после ухода в Совет федерации депутата от ЛДПР Сергея Калашникова. В 2016 году либерал-демократ избрался в Госдуму от ХМАО, но в 2019-м сложил полномочия в связи с переходом на должность заместителя губернатора Тюменской области, а его мандат перешел Евгению Маркову. В 2021 году господин Сысоев избрался в Тюменскую облдуму и возглавил фракцию ЛДПР.

Божена Иванова