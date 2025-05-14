Депутат Госдумы от ХМАО Евгений Марков покинул свой пост

Назначенный заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков официально сложил полномочия депутата Госдумы от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) от ЛДПР, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Марков (справа)

Фото: Telegram-канал Евгения Маркова Евгений Марков (справа)

Фото: Telegram-канал Евгения Маркова

Он поблагодарил депутатов за совместную работу. «Я награжден вашим доверием идти на ответственный участок, на котором работы непочатый край. Каждый из вас прекрасно знает, что такое работа в органах федеральной власти, но я вам всем безумно благодарен за тот ценнейший и богатый опыт, который я получил за шесть лет работы в Государственной думе. Я намерен всецело использовать его в достижении тех задач, которые будут стоять перед нами»,— сказал Евгений Марков.

Господин Марков представлял ЛДПР в нижней палате российского парламента с 2019 года. В марте того года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала ему вакантный депутатский мандат Владимира Сысоева (ЛДПР), который был назначен заместителем губернатора Тюменской области. В 2021 году он был избран депутатом Госдумы VIII созыва по списку ЛДПР, парламентарий получил пост заместителя председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Напомним, в апреле председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Евгения Маркова заместителем министра природных ресурсов и экологии.

Ирина Пичурина