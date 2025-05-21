Бывшего судью затаскали по судам

Как стало известно “Ъ”, в Краснодаре начинается рассмотрение нового искового заявления Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова. Ранее надзорное ведомство инициировало изъятие активов стоимостью 7 млрд руб., оформленных на самого господина Чернова и его близких. В новом процессе речь пойдет об имуществе, записанном на номинальных владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Александр Чернов

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Первомайский районный суд Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова, информация опубликована в базе ГАС «Правосудие». Иск подал заместитель генерального прокурора РФ по итогам мероприятий, проведенных на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

О каком именно имуществе Александра Чернова идет речь в иске Генпрокуратуры, участники процесса не сообщают, предположительно надзорное ведомство намерено обратить в доход государства активы бывшего судьи, оформленные на номинальных собственников. Помимо Александра Чернова, в качестве ответчиков в иске указаны Владимир Крашевский, Игорь Кузин и Владислав Овчаренко. Последний в настоящее время находится под стражей по обвинению в покушении на посредничество в передаче особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1), информация об этом содержится в материалах Краснодарского краевого суда.

Ответчики Крашевский и Кузин имеют статус индивидуальных предпринимателей, занимаются управлением недвижимостью и деятельностью в области права. Ответчик Овчаренко также числился в качестве ИП и занимался управлением недвижимостью, в 2024 году он прекратил деятельность. Ни один из трех соответчиков Александра Чернова не был владельцем или руководителем сколько-нибудь крупного бизнес-проекта.

Как ранее писал “Ъ”, в сентябре прошлого года Генеральная прокуратура РФ инициировала судебный процесс по обращению в доход РФ активов стоимостью 7 млрд руб., принадлежащих экс-председателю Краснодарского крайсуда Александру Чернову и его близким. Слушания проходят в Красногорском городском суде Московской области.

Надзорное ведомство добивается изъятия сельхозпредприятия «Дмитриевское» в Кавказском районе Краснодарского края (15 тыс. га сельхозугодий), а также жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.

Собственниками активов в настоящее время являются Оксана Митина, жена Александра Чернова, ее родители, внучка экс-судьи Анастасия Рязанская, а до 2024 года в числе владельцев спорных активов были еще и бывшая гражданская жена экс-судьи Светлана Новикова и их сын Виталий Новиков. Генпрокуратура утверждает, что настоящим приобретателем имущества был Александр Чернов, который тем самым нарушал антикоррупционные нормы.

Вопрос о происхождении активов, принадлежащих близким Александра Чернова, обсуждался в марте 2025 года в судебном процессе в Адлерском суде Сочи, когда по инициативе прокуратуры с экс-судьи была взыскана компенсация бюджету в сумме 50 млн руб. за использование городской инфраструктуры при самовольном строительстве. Суд допросил свидетеля Светлану Новикову, которая подтвердила принадлежность большого количества коммерческой и жилой недвижимости бывшему председателю Краснодарского крайсуда.

Анна Перова, Краснодар