Иск к судье вызрел в поле

«Ъ» стали известны новые подробности иска Генпрокуратуры к бывшему председателю краснодарского крайсуда Александру Чернову об обращении его имущества в пользу РФ. Прокуратура считает, что высокопоставленный судья незаконно извлекал выгоду из деятельности сельхозпредприятия «Дмитриевское» при содействии тогдашнего главы Кавказского района Виталия Очкаласова. По мнению надзорного ведомства, чиновник не препятствовал «Дмитриевскому» при захвате земельного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (2015 год)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (2015 год)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Генеральная прокуратура РФ, обращаясь в суд с иском об изъятии имущества бывшего председателя краснодарского крайсуда Александра Чернова, выявила лиц, действовавших совместно с высокопоставленным судьей при осуществлении им незаконной предпринимательской деятельности. Такие данные содержатся в апелляционном определении Московского областного суда, который отказал ответчикам в частной жалобе на решение об изменении подсудности дела, судебный акт опубликован в базе ГАС «Правосудие».

Как следует из документа, прокуратура считает, что Александр Чернов, занимая должность председателя краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 год, а затем находясь в отставке, использовал судейскую неприкосновенность для прикрытия противоправной деятельности.

Нарушая антикоррупционное законодательство, высокопоставленный судья приобретал хозяйствующие субъекты и руководил ими через лиц из своего окружения, утверждает надзорное ведомство.

В частности, подконтрольным Александру Чернову активом считается ООО «Сельскохозяйственное предприятие (СХП) "Дмитриевское"», обрабатывающее 9 тыс. га в Кавказском районе Краснодарского края.

Учредителями общества до 2024 года являлись Светлана Новикова, которую называют гражданской женой Александра Чернова, а также ее мать, Любовь Новикова. При этом, по данным Генеральной прокуратуры, содействие противоправной деятельности Александра Чернова оказывал Виталий Очкаласов, занимавший должность главы Кавказского района с 2009 по 2024 год (в мае 2024 года чиновник внезапно скончался во время пробежки). По мнению надзорного ведомства, господин Очкаласов обеспечивал бездействие со стороны органов местного самоуправления по фактам захвата ООО «СХП "Дмитриевское"» земельного фонда, а в последующем его дети Татьяна и Семен Очкаласовы через подконтрольные структуры выступили приобретателями агропредприятия.

Какие именно факты захвата сельхозугодий в Кавказском районе попали в поле зрения Генпрокуратуры, судебный акт Московского областного суда не уточняет. По данным открытых источников, у СХП «Дмитриевское» была серия споров с пайщиками бывшего колхоза «Заветы Ленина» по поводу прав на землю.

В частности, в 2009 году Кавказский районный суд признал за «Дмитриевским» право собственности на 946 га сельхозугодий, которые суд счел невостребованными паями.

Департамент имущества края и муниципалитет возражали против передачи земли «Дмитриевскому», пайщики, лишившиеся своих наделов, в течение нескольких лет судились с агрокомпанией, но ничего не добились.

Сергей Андреев