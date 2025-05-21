Минобороны: над регионами Черноземья сбили 91 беспилотник

С 20:00 20 мая до 08:00 21 мая дежурные средства ПВО уничтожили над регионами РФ 159 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны. Из них 91 был ликвидирован над областями Черноземья: 53 над Орловской, 37 над Курской и один над Белгородской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале подтвердил уничтожение 53 БПЛА и рассказал, что в результате атаки в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Пострадавших нет, ведутся работы по устранению последствий атаки.

Оперштаб Курской области подтвердил уничтожение 37 БПЛА над регионом, угроза опасности БПЛА была объявлена в 20:21, ракетная угроза объявлялась дважды — с 6:02 до 6:06 и с 6:13 до 8:40. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об атаки дрона на «Газель». Транспортное средство загорелось, автомобилист получил минно-взрывную травму, осколочные ранения правого предплечья, спины и ног. Он был доставлен в больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова