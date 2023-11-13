Мантуров: образец истребителя Checkmate появится до конца 2025 года

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый опытный образец российского однодвигательного истребителя Checkmate могут создать до конца 2025 года. По его словам, некоторые страны уже проявляли интерес к покупке этого истребителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Checkmate во время презентации на авиасалоне МАКС-2021

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Checkmate во время презентации на авиасалоне МАКС-2021

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я рассчитываю, что это произойдет до конца 2025 года»,— заявил господин Мантуров в ответ на вопрос о том, когда планируется создание первого образца истребителя Checkmate.

По словам Дениса Мантурова, по просьбам иностранных заказчиков были доработаны компоновка самолета, системы управления и авиационное вооружение. Говоря о появлении иностранных партнеров в проекте, он сообщил, что «такие идеи и предложения» есть на повестке, но что в ближайшей перспективе самолет будут производить в России.

Легкий тактический однодвигательный самолет Checkmate, разработанный компанией «Сухой», был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Презентация за рубежом впервые прошла на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Самолет сделан с использованием технологий малозаметности. У него есть внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух—воздух» и «воздух—поверхность».

Анастасия Ларина