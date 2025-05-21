«Глория Джинс» заработала почти 400 млн рублей на продаже своих фабрик

Ростовский бренд одежды «Глория Джинс» заработал почти 400 млн рублей на продаже своих фабрик. Об этом пишет «Город N» со ссылкой на источник из компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бренд заработал на продаже семи цехов в Ростовской, Волгоградской областях и Кабардино-Балкарии. Самой крупной сделкой стала покупка АО «БТК групп», которая купила фабрику, городе Прохладное в Кабардино-Балкарии за 200 млн руб. Часть предприятий также купила компания «Булава», входящая в концерн «Калашников», а именно четыре чеха в Звереве, Усть-Донецке, Красном Сулине и Гуково за 191,7 млн рублей.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что «Глория Джинс» сохранит две фабрики в Шахтах и Новошахтинске.

Константин Соловьев