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Восемь из десяти донских фабрик «Глории Джинс» нашли новых инвесторов

Предприятие из Ростовской области «Глория Джинс» сохранит две своих фабрики, еще восемь цехов нашли себе новых инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, площадки сохранятся в Шахтах и Новошахтинске. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», несколько фабрик «Глории Джинс» перешли в собственность ООО «Булава». Отмечается, что на многих площадках работа уже идет. Еще одна площадка в Усть-Донецком находится под управлением ИП Шишкина, а производства в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской арендованы ИП Роговой. По данным источника, на площадке в Миллерове рассматривается возможность ее разделения на несколько частей.

Константин Соловьев

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