Восемь из десяти донских фабрик «Глории Джинс» нашли новых инвесторов

Предприятие из Ростовской области «Глория Джинс» сохранит две своих фабрики, еще восемь цехов нашли себе новых инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, площадки сохранятся в Шахтах и Новошахтинске. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», несколько фабрик «Глории Джинс» перешли в собственность ООО «Булава». Отмечается, что на многих площадках работа уже идет. Еще одна площадка в Усть-Донецком находится под управлением ИП Шишкина, а производства в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской арендованы ИП Роговой. По данным источника, на площадке в Миллерове рассматривается возможность ее разделения на несколько частей.

Константин Соловьев