Мишустин обсудил с Хинштейном проект восстановления Курской области

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили меры поддержки бизнеса в регионе и будущую программу восстановления его инфраструктуры. Работа ведется по поручению президента Владимира Путина от 18 февраля 2024 года.

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Господин Мишустин подчеркнул, что вопрос поддержки Курской области находится на особом контроле правительства. В частности, на отдельных территориях региона действует режим свободной экономической зоны. Предприниматели приграничных районов и районов с введенным режимом КТО получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

«В марте правительство направило 2,4 млрд руб. на докапитализацию государственного Фонда развития промышленности в Курской области для финансирования мероприятий по поддержке пострадавших промышленных предприятий»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

В начале марта российские военнослужащие освободили часть населенных пунктов Курской области. 12 марта началась эвакуация живших в оккупированном Суджанском районе. По последним данным, вывезено 709 человек. Из них 290 находятся в пунктах временного размещения, еще 419 человек забрали родственники. 15 марта господин Хинштейн сообщал, что после массовой эвакуации были найдены 378 человек. Ранее они считались пропавшими без вести.

Об оккупации жителей курского приграничья слушайте и читайте в спецрепортаже «Ъ» «Возвращенные».