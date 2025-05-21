В Липецкой области временно отключили мобильный интернет

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе временно отключили мобильный интернет. Такое решение принято военным командованием. Минобороны не отчитывалось о сбитых БПЛА в регионе.

«Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации»,— сообщил губернатор в Telegram.

По данным Минобороны, за ночь сбили 127 БПЛА над девятью российскими регионами и над акваторией Черного моря. Утром средства ПВО уничтожили еще 32 беспилотника.

Мобильный интернет в начале мая отключали в Москве и Подмосковье из-за подготовки к проведению парада на День Победы, прибытия официальных делегаций и отражения атак беспилотников. В результате было сложно вызвать такси, оплатить парковку, принять доставку и перевести деньги.