Huawei анонсировала первый в мире складной ПК MateBook Fold

Китайская компания Huawei представила устройство MateBook Fold Ultimate Design с гибким 18-дюймовым экраном разрешением 3,3К и с соотношением сторон 4:3. В сложенном состоянии он превращается из планшета в ноутбук с соотношением сторон 3:2. Толщина корпуса при разложенном экране составляет всего 7,3 мм, а вес — 1,16 кг.

Дисплей поддерживает цветовую гамму P3, режимы HDR Vivid и HDR с контрастностью 2 000 000:1, а адаптивная частота обновления обеспечивает экономию энергии. Для прочности устройства установлен шарнир длиной 285 мм — он рассчитан на раскрытие и закрытие в диапазоне от 0 до 20 градусов с фиксацией угла раскрытия в пределах от 30 до 150 градусов. Внутренняя система охлаждения включает два вентилятора и испарительную камеру, задняя панель отделана кожей и металлом, а также оснащена выдвижной подставкой.

MateBook Fold работает на HarmonyOS и интегрирован в экосистему Huawei с поддержкой быстрой передачи данных до 160 МБ/с между устройствами. В комплект входят WPS Office и инструменты для разработчиков HarmonyOS. Версия с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ стоит около $3,3 тыс., а модель с накопителем на 2 ТБ — примерно $3,7 тыс.

Евгений Федуненко