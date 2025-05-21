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На первого замглавы миндортранса Челябинской области завели дело о взятках

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области выявили еще одно коррупционное преступление в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона. Первый заместитель министра и руководитель подведомственного миндортрансу ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» подозреваются в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным источника «Ъ-Южный Урал», новое уголовное дело возбуждено в отношении Станислава Харченко, который с декабря прошлого года находится в следственном изоляторе по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Второй фигурант — директор ОГКУ Елена Гончаренко.

По версии следствия, первый замминистра и начальник госучреждения получили крупные взятки при исполнении государственных контрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы в Челябинской области при реализации «Концепции создания и функционирования национальной сети интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования». Общая стоимость контрактов превышает 100 млн руб.

Уголовные дела возбуждены региональным управлением Следственного комитета РФ по материалам УФСБ.

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