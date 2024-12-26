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Суд отправил в СИЗО первого замглавы миндортранса Челябинской области

Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта региона Станиславу Харченко. Он отправится в СИЗО до 25 февраля 2025 года, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Региональное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области предъявило Станиславу Харченко обвинение по двум эпизодам ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По данным источника, уголовное дело касается «исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства, в частности строительства дорог в регионе». По этой статье Станиславу Харченко может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.

24 декабря сотрудники СК и УФСБ России по региону проводили в доме и на месте работы первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области обыски. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», оперативные мероприятия, по данным СМИ, могли быть связаны с уголовным делом в отношении директора «Уралдорстроя» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взятки сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор». Взамен последний предупреждал дорожного подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов».

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