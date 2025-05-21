Парламент Тувы избрал нового сенатора

Верховный хурал Тувы избрал Шолбана Кужугета сенатором от законодательной ветви власти республики. Сессия регионального парламента, принявшая соответствующее решение, проходит 21 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Партия «Единая Россия» Фото: Партия «Единая Россия»

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее этот пост занимала Дина Оюн, но в сентябре 2024 года она не была избрана в новый состав верховного хурала. В марте 2025 года госпожа Оюн сложила полномочия члена Совета федерации.

По данным сайта верховного совета, Шолбан Кужугет занимает пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как и большинство депутатов республиканского парламента, он входит в состав фракции «Единой России».

Валерий Лавский