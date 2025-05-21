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Парламент Тувы избрал нового сенатора

Верховный хурал Тувы избрал Шолбана Кужугета сенатором от законодательной ветви власти республики. Сессия регионального парламента, принявшая соответствующее решение, проходит 21 мая.

Фото: Партия «Единая Россия»

Фото: Партия «Единая Россия»

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее этот пост занимала Дина Оюн, но в сентябре 2024 года она не была избрана в новый состав верховного хурала. В марте 2025 года госпожа Оюн сложила полномочия члена Совета федерации.

По данным сайта верховного совета, Шолбан Кужугет занимает пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Как и большинство депутатов республиканского парламента, он входит в состав фракции «Единой России».

Валерий Лавский

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