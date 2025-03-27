Тува осталась без одного сенатора

Сенатор от верховного хурала Республики Тыва Дина Оюн сложила свои полномочия. Ее отставку Совет федерации принял на пленарном заседании 27 марта.

Дина Оюн уволилась по собственному желанию. Причину в своем последнем выступлении в верхней палате Федерального собрания она не стала называть. В январе 2025 года, отвечая на запрос «Ъ-Сибирь», Дина Оюн сообщала, что исполняет обязанности сенатора до избрания парламентом Тувы нового представителя. На заседании 27 марта вопросов у коллег по сенату ее решение об отставке не вызвало.

«Если проблема глубоко проработана, если ты ее сопровождаешь на каждом этапе, то она решаема»,— рассказала госпожа Оюн о том, чему научила ее работа в Совфеде. В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила экс-сенатора, которой вручила почетную грамоту за активную работу в сенате и в регионе.

Срок полномочий госпожи Оюн истек еще в октябре прошлого года после выборов нового созыва верховного хурала, но парламент республики до сих пор не подобрал нового кандидата из числа своих депутатов. В пресс-службе верховного хурала «Ъ-Сибирь» сегодня подтвердили, что никаких предложений по кандидатуре пока нет.

Валерий Лавский