Парламент Хакасии преодолел вето главы на закон о межбюджетных отношениях

Верховный совет Хакасии преодолел вето главы региона Валентина Коновалова на закон «О внесении изменений в ст. 12 закона… “О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия”». Сессия республиканского парламента проходит 21 мая.

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За закон проголосовало 36 депутатов при необходимом минимуме в 34 (две трети). Документ поддержали депутаты от «Единой России» и ЛДПР. 10 членов фракции КПРФ проголосовали против.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон, принятый в декабре 2024 года, позволяет правительству республики сокращать субсидии муниципалитетам только по согласованию с верховным советом. В январе 2025-го Валентин Коновалов наложил на него вето, поскольку, по его оценке, закон нарушает нормы Бюджетного кодекса РФ.

Ранее вопрос о повторном голосовании за закон о межбюджетных отношениях дважды вносился в повестку дня сессий верховного совета, но оба раза был снят с рассмотрения.

Валерий Лавский