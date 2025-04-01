Поднимают руку на вето

Верховный совет Хакасии, большинство в котором принадлежит единороссам, вновь рассмотрит законопроект, позволяющий правительству республики сокращать субсидии муниципалитетам только по согласованию с парламентом. Ранее глава региона, коммунист Валентин Коновалов, отказался подписывать уже принятый верховным советом законопроект, а его вето на сессии 26 февраля депутаты решили не преодолевать. Инициатива повторного рассмотрения документа вызвала недоумение во фракции КПРФ — второй по численности в парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парламенте Хакасии предпримут новую попытку преодолеть вето главы республики на закон о межбюджетных отношениях

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В парламенте Хакасии предпримут новую попытку преодолеть вето главы республики на закон о межбюджетных отношениях

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президиум верховного совета Хакасии назначил на 4 апреля сессию республиканского парламента. «В частности, депутатам предстоит… повторно рассмотреть закон… “О внесении изменений в ст. 12 закона… “О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия”»,— говорится в сообщении верховного совета. В пресс-службе парламента «Ъ-Сибирь» уточнили, что вопрос внесен комитетом по бюджету и налоговой политике, который возглавляет единоросс Валерий Марков.

Напомним, этот законопроект, принятый в декабре 2024 года, позволяет правительству республики сокращать субсидии муниципалитетам только по согласованию с парламентом. В январе глава Хакасии Валентин Коновалов отказался подписывать названный им «антинародным» закон, который, по его мнению, нарушает нормы Бюджетного кодекса РФ. Вето главы парламентское большинство планировало преодолеть на сессии верховного совета 26 февраля, но на заседании сами единороссы предложили снять законопроект с рассмотрения. Спикер, секретарь регионального отделения «Единой России» (ЕР) Сергей Сокол тогда объяснял, что правительство Хакасии «готово вместе с нами проработать все оставшиеся вопросы».

Господин Сокол пока не делал заявлений, анонсирующих повторное рассмотрение законопроекта. В региональном отделении ЕР «Ъ-Сибирь» объяснили повторное вынесение вопроса тем, что на сессии 26 февраля законопроект был отправлен на доработку. Комитет по бюджету и налоговой политике на этой неделе провел выездное заседание в Аскизском районе, который принял муниципальный бюджет 2025 года с дефицитом в 236%. По данным администрации района, комитет по итогам заседания рекомендовал главе республики до 1 июня 2025 года выделить бюджету Аскизского района 370,2 млн руб., а бюджетам поселений района — еще 229 млн руб. Напомним, что 26 марта верховный совет внес поправки в республиканский бюджет, предусматривающие сокращение расходов на 1,25 млрд руб. Его дефицит утвержден в размере 6,05 млрд руб.

Во фракции КПРФ инициатива с повторным рассмотрением законопроекта вызвала недоумение.

«Я очень сильно удивлен, почему выносится этот вопрос… Мы, конечно, не поддерживаем, будем голосовать против. Не знаю, наберет ли ЕР столько депутатов, чтобы преодолеть вето. Вряд ли, мне кажется»,— сказал «Ъ-Сибирь» ее руководитель Валерий Старостин.

Вице-спикер верховного совета от КПРФ Григорий Назаренко, принимавший участие в заседании президиума, добавил, что бюджетный комитет «просто внес» свое предложение без объяснений. «Дожить до сессии надо. Не исключено, что он (вопрос о законопроекте.— «Ъ») опять будет снят»,— предположил политик.

Фракция ЛДПР этот вопрос еще не обсуждала. «Вопрос находился в совместной проработке с правительством… В каком формате он будет представлен, из этого и будем исходить. Думаю, он должен устроить всех, если все-таки договорились»,— предположил руководитель фракции либерал-демократов, вице-спикер Михаил Молчанов.

Для преодоления вето законопроект должны поддержать более двух третей от списочного состава верховного совета, то есть, минимум 34 из 50 депутатов. Фракция ЕР насчитывает 34 человека. Два депутата состоят в ЛДПР. КПРФ располагает 14 мандатами.

Валерий Лавский