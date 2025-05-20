США пропустят саммит G20 в ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в предстоящем саммите G20, который в 2025 году организовывает ЮАР. В феврале господин Рубио пропустил встречу министров иностранных дел стран объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Марко Рубио

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Мы решили не принимать участия в саммите G20 в этом году, принимаемом Южной Африкой, ни на уровне министра иностранных дел, ни на уровне президента»,— сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате (запись опубликована на YouTube-канале Госдепа).

Как уточнил госсекретарь, решение Вашингтона отражает противоречия между США и ЮАР. По его словам, Белый дом не согласен с повесткой дня, которую формирует Претория.

ЮАР председательствует в G20 до конца ноября 2025 года. 22 и 23 ноября в стране пройдет встреча глав государств объединения.

Напряжение в отношениях США и ЮАР возникло в феврале, когда Дональд Трамп заявил о прекращении финансовой помощи Претории. Он уточнял, что причиной стал закон об экспроприации земель в ЮАР, из-за которого «конфискуют земли и очень плохо обращаются с отдельными классами людей».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не хочет ехать в Африку».