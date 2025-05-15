Дональд Трамп не хочет ехать в Африку

Президент США Дональд Трамп всерьез задумался о том, чтобы пропустить саммит «большой двадцатки» в ЮАР этой осенью из-за разногласий с принимающей стороной. Вашингтон обвиняет Южноафриканскую Республику в «белом геноциде», в Претории эти обвинения отвергают и попытаются разъяснить свою политику на встрече президента ЮАР Сирила Рамафосы с Дональдом Трампом на будущей неделе. Тем временем эксперты предупреждают, что отказ США от участия в саммите G20 не только подорвет статус мероприятия, но и усилит роль Китая в глобальной группе. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

На следующей неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетит в Штаты с визитом, чтобы попытаться «перезагрузить» двусторонние отношения, оставляющие желать лучшего. «Президент Рамафоса встретится с президентом Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы обсудить двусторонние, региональные и глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес»,— сообщил офис президента Южной Африки 14 мая. Правда, Белый дом пока эту встречу не анонсировал.

Отношения Вашингтона и Претории начали портиться сразу же после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Он нещадно критиковал правительство ЮАР по нескольким направлениям.

В частности, в феврале президент США издал указ о прекращении всего финансирования для Южной Африки, сославшись на недовольство тамошней земельной реформой, ущемляющей белых фермеров, и тем, что эта страна инициировала в Международном уголовном суде дело по обвинению союзника США Израиля в геноциде палестинского народа. Дональд Трамп обвинил сами власти ЮАР в геноциде белого населения страны. А в начале этой недели Штаты демонстративно приняли у себя в качестве беженцев около полусотни африканеров — потомков белых поселенцев из Европы.

На фоне подобных трений в Вашингтоне заговорили об отказе США от участия в саммите «большой двадцатки», который пройдет этой осенью в Южной Африке, сообщила The Washington Post (WP).

А на этой неделе Совет национальной безопасности распорядился, чтобы агентства и ведомства США приостановили работу с «большой двадцаткой», утверждает издание со ссылкой «на решение правительства, которое пока не было обнародовано».

Впрочем, особым сюрпризом это не стало — ранее сам президент публично угрожал бойкотировать саммит. «Как можно ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земель и геноцид являются основными темами разговоров? Они (ЮАР.— “Ъ”) отбирают землю у белых фермеров, а затем убивают их и их семьи»,— написал господин Трамп в сети Truth Social в апреле.

При этом жесткий настрой Трампа нашел поддержку и в среде некоторых других американских политиков. Одним из самых ярых оппонентов участия страны в текущем году в «двадцатке» стал госсекретарь Марко Рубио. Причем не только на словах, но и на деле: в феврале он бойкотировал встречу министров иностранных дел G20 в Йоханнесбурге. В его обязанности не входит «потакание антиамериканизму», пояснил он тогда свое решение.

ЮАР, со своей стороны, отвергла все обвинения в «белом геноциде», указав, что никаких доказательств преследований этой категории граждан в стране нет.

Президент Рамафоса заверил, что администрация Трампа «все не так поняла», и попытался не раздувать скандал дальше. «Мы продолжим с ними (с США.— “Ъ”) разговаривать»,— заявил господин Рамафоса на недавнем мероприятии в Кот-д'Ивуаре.

В прошлом Соединенные Штаты, сыгравшие ключевую роль в создании G20 для координации глобальной экономической повестки крупнейших экономик мира, особенно в условиях мирового экономического кризиса, никогда не пропускали саммиты этой группы.

Эксперты отнеслись к намерению Трампа отказаться от участия в грядущем саммите с неодобрением. Их общая позиция сводится к тому, что вероятное отсутствие США на «двадцатке» понизит статус мероприятия и усилит роль Китая в объединении, дав ему больше возможностей для продвижения собственной повестки дня.

«Это полная сдача позиции Китаю»,— заявил в разговоре с WP американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность. Китай, по его словам, «настолько (хорошо.— “Ъ”) организован на этих многосторонних встречах», что в отсутствие Штатов европейцы неминуемо останутся «в одиночестве в вопросе защиты западных ценностей».