Уволенная за слова дочери об СВО чиновница прокомментировала отставку

Бывшая глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова сообщила, что сама решила уйти в отставку. Ранее ее дочь пригрозила молодому человеку в сети отправкой на военную операцию. Губернатор Георгий Филимонов после этого сообщил об увольнении госпожи Шевцовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Шевцова

Фото: Администрация Нюксенского муниципального округа Юлия Шевцова

Фото: Администрация Нюксенского муниципального округа

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере»,— сказала Юлия Шевцова RTVI.

Как добавила госпожа Шевцова, после отставки она будет «работать ради своей Родины». По ее словам, у нее «много предложений». В разговоре с «РИА Новости» она сказала, что «решение губернатора закон» и считает отставку справедливой.

19-летняя дочь бывшей чиновницы Ксения опубликовала видео в TikTok в октябре 2024 года, его она подписала: «Знаешь, кто моя мама? Мэр (мы тебя на СВО отправим)». Ролик сопровождает аудиозапись с фразой: «Ты знаешь, кто мой отец?» Пользователи сети обратили внимание на видео в середине мая.

18 мая Юлия Шевцова извинилась за видео и сказала, что провела с дочерью серьезный разговор. Она добавила, что «дети совершают ошибки по глупости» и «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия».

Об отставке главы округа сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он уточнил, что принял такое решение «согласно собственному мнению, по итогам прагматичного и объективного анализа ситуации». На должность нового главы округа «с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО».

Петр Бузлаев