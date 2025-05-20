Главу округа Вологодской области отправили в отставку за слова ее дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после того, как ее дочь записала видео, в котором пригрозила молодому человеку «отправкой на СВО». На место госпожи Шевцовой, глава региона планирует пригласить участника спецоперации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ролике, опубликованном дочерью Юлии Шевцовой, в качестве угрозы приведены слова: «Знаешь, кто моя мама? Мэр (мы тебя на СВО отправим)». Как отметил Георгий Филимонов, слова были адресованы молодому человеку, в отношениях с которым девушка «испытала кризис».

Губернатор Филимонов осудил публикацию видео, назвав высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Однако он добавил, что ролик «из личной мести» распространяли недоброжелатели экс-главы Нюксенского округа, а также то, что дочь Юлии Шевцовой учится «вдалеке от мамы и предоставлена сама себе».

По словам губернатора, девушка записала еще одно видео — со «слезными покаяниями», но он запретил его публиковать, чтобы оградить девушку от травли в комментариях. «На должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО. <…>Юлии Шевцовой я бы посоветовал уделить больше внимания воспитанию дочери»,— написал Георгий Филимонов