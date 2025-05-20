Бывший курский замгубернатора возглавил центр радиологии и онкологии

Бывший заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий назначен исполняющим обязанности гендиректора Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии. Информация об этом появилась в ЕГРЮЛ.

Центр, который находится в Димитровграде Ульяновской области, специализируется на методах диагностики и лечения онкологических заболеваний, применяемых в ядерной медицине.

В Курской области Андрей Белостоцкий курировал здравоохранение. Свою должность он покинул в конце февраля.

В конце апреля ушел в отставку еще один врио вице-губернатора региона — Константин Поляков.

Юрий Голубь