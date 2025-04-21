Врио замгубернатора Курской области Константин Поляков ушел в отставку

От должности врио вице-губернатора Курской области освобожден Константин Поляков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Поляков

Фото: правительство Курской области Константин Поляков

Фото: правительство Курской области

Также глава региона сообщил о назначении своим старшим советником Эдуарда Сенникова, «имеющего опыт работы в судебной системе». «Рассчитываю, что приход Эдуарда Сергеевича значительно активизирует работу и юридического блока, тем более, мы находимся в беспрецедентных условиях, когда многие правовые решения приходится вырабатывать без каких-либо аналогов»,— сказал господин Хинштейн.

Константин Поляков с 2012 по 2013 годы работал в комитете по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Московской области. Еще два года — в Госжилинспекции столичного региона. С 2015 по 2018 год отвечал за государственный и экологический надзор в министерстве экологии и природопользования Московской области. В начале 2019 года бывший губернатор Курской области Роман Старовойт назначил его директором регионального департамента экологической безопасности и природопользования. В конце 2022 года господин Поляков получил должность курского вице-премьера — министра природных ресурсов. В октября 2024-го — вице-губернатора, курирующего ту же сферу. Затем отслужил в отряде «Барс-Курск» и сохранил свой пост после прихода в регион Александра Хинштейна.

Алина Морозова