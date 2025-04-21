Врио замгубернатора Курской области Константин Поляков ушел в отставку
От должности врио вице-губернатора Курской области освобожден Константин Поляков. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн на оперативном совещании.
Константин Поляков
Фото: правительство Курской области
Также глава региона сообщил о назначении своим старшим советником Эдуарда Сенникова, «имеющего опыт работы в судебной системе». «Рассчитываю, что приход Эдуарда Сергеевича значительно активизирует работу и юридического блока, тем более, мы находимся в беспрецедентных условиях, когда многие правовые решения приходится вырабатывать без каких-либо аналогов»,— сказал господин Хинштейн.
Константин Поляков с 2012 по 2013 годы работал в комитете по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Московской области. Еще два года — в Госжилинспекции столичного региона. С 2015 по 2018 год отвечал за государственный и экологический надзор в министерстве экологии и природопользования Московской области. В начале 2019 года бывший губернатор Курской области Роман Старовойт назначил его директором регионального департамента экологической безопасности и природопользования. В конце 2022 года господин Поляков получил должность курского вице-премьера — министра природных ресурсов. В октября 2024-го — вице-губернатора, курирующего ту же сферу. Затем отслужил в отряде «Барс-Курск» и сохранил свой пост после прихода в регион Александра Хинштейна.