НЛМК завершил первый квартал убытками в 1,23 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» по РСБУ по итогам первого квартала 2025 года составил 1,23 млрд руб. За тот же период прошлого года компания получила прибыль в 17,179 млрд руб.

В финансовой отчетности НЛМК (MOEX: NLMK) (.pdf) указано, что выручка с января по март снизилась на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 163,28 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 48%, до 23,23 млрд руб. Прибыль от продаж рухнула в 11 раз, до 1,87 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании по итогам первого квартала составила 130,3 млрд руб., кредиторская — 90,3 млрд руб. На конец 2024 года показатели превышали 178,2 млрд и 97,3 млрд руб. соответственно.

НЛМК — один из крупнейших производителей стали в России. В годовом отчете, который компания опубликовала 19 мая, сказано, что производство группы в 2024 году сократилось до 14,3 млн тонн (-2,1%), а продажи составили 15 млн тонн (-1,6%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Сталь вернулась в прошлое».

Петр Бузлаев