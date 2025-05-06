Сталь вернулась в прошлое

К началу мая экспортные цены на российскую сталь опустились до уровней кризисного 2022 года. Это коснулось как стальных полуфабрикатов, так и продукции с переделом. Обострение торговых конфликтов и перепроизводство стали приведут к дальнейшему снижению стоимости, прогнозируют эксперты. Трендом 2025 года в части ценообразования на рынке, по их мнению, станет регионализация: цены в Азии, Европе и США на одну и ту же марку проката могут различаться на сотни долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Экспортные цены на некоторые виды российских стальных полуфабрикатов и продукции с переделом опустились до уровней кризисного 2022 года, следует из данных рейтингового агентства «Русмет». На 4 мая российская стальная заготовка на условиях FOB Черное море стоила 34,71 тыс. руб. за тонну. Это минимальный показатель с конца декабря 2022 года. Минимум за аналогичный период обновили и котировки на горячекатаный прокат — 37,7 тыс. руб. за тонну. Стоимость холоднокатаного рулона опустилась до 47,8 тыс. руб. за тонну — минимума с начала 2023 года. Указанные цены значительно ниже уровня себестоимости неинтегрированных производителей стали, говорит начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

По прогнозам НРА, до лета цены на сталь в мире могут снизиться еще на 5% на фоне обострения геополитического противостояния и сохранения высокого уровня профицита сталеплавильных мощностей. Избыток последних в мире НРА оценивает примерно в 640 млн тонн и ожидает, что эта цифра может вырасти до 720 млн тонн уже к 2027 году. Коэффициент использования стальных мощностей в мире составляет около 76%, что говорит о том, что существующие мировые мощности недостаточно загружены, отмечают в АКРА.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что падение цен на рынке стали продолжается на фоне торговых войн и ожиданий существенного замедления мировой экономики. «Также мы видим обострение геополитических конфликтов по всему миру (вновь обострилось напряжение между Индией и Пакистаном), что еще больше увеличивает риски разделения мировой торговли на блоки»,— добавляет он. Кроме того, по словам эксперта, цены на черные металлы отражают ожидаемое снижение спроса в Китае на фоне уменьшающегося экспорта и невысокой активности в секторе недвижимости. Не растет спрос и на других крупных рынках, указывает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Так, отмечает он, потребление металлопроката в Турции упало на 23,2% в марте и на 7,3% в первом квартале. Падение цен также связано и с сезонностью — в полной мере оживление строительного сезона пока не произошло, добавляет директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.

Трендом 2025 года в части ценообразования на рынке станет регионализация, считают эксперты. По словам Бориса Красноженова, цены в Азии, Европе и США на одну и ту же марку проката могут различаться на сотни долларов. Например, дальнейшее падение экспорта европейской стали в США (после введения пошлин поставки сократились уже на 1 млн тонн) приведет к росту цен в США на 25% из-за нехватки стали специальных марок, добавляет Сергей Фролов. А на другие рынки этот факт окажет меньшее влияние или приведет к противоположным результатам в случае перенаправления европейских поставок. Директор Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка Александр Семин отмечает, что давление дешевого экспорта стали из Азии может нарастать и заградительные пошлины, вводимые развитыми странами, могут лишь усилить это давление на «свободных» рынках. В первом квартале Китай нарастил экспорт стали на 6,3% год к году, до 27,4 млн тонн, указывают в ЦЭП. При этом, отмечают аналитики, прошлый год стал рекордным для китайского стального экспорта, который впервые превысил 110 млн тонн.

На этом фоне внутренний рынок становится даже более маржинальным для металлургов. Тем более что премиальные европейские рынки для них недоступны, отмечает Илья Макаров. «Цены на внутреннем рынке сейчас на $100 и более выше экспортных. Выгоднее продавать на внутреннем рынке, но у нас не хватает емкости, чтобы "переварить" все объемы»,— говорит Борис Красноженов. Аналитики БКС отмечают, что премия российских цен к мировым способствует росту импорта. По данным MMI, которые приводит БКС, в марте в РФ было импортировано 92 тыс. тонн проката, что соответствует 9% от видимого спроса — рекордное значение с декабря 2022 года.

Емкость российского рынка стали Сергей Гришунин оценивает в 47 млн тонн, в то время как российские металлурги выплавляют около 70 млн тонн стали. По его мнению, изменить ситуацию мог бы запуск инфраструктурных строек и проектов по восстановлению новых территорий. Но пока потребление стали в инфраструктурном строительстве снижается, а доля активных инфраструктурных проектов стального строительства находится на минимальных с 2023 года значениях (см. “Ъ” от 24 апреля).

Полина Трифонова