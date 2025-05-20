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Коммерсантъ FM
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Санкт-Петербургская валютная биржа оценила последствия санкций Лондона

Введенные Великобританией в отношении Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) санкции не повлияют на уровень обслуживания клиентов. Об этом заявила пресс-служба торговой площадки.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы продолжаем работать в штатном режиме и внимательно следим за развитием ситуации»,— сказали ТАСС в СПВБ.

Британский Минфин ввел санкции в отношении биржи 20 мая. Совокупный черный список Лондона был увеличен на 82 позиции, в него, в частности, попало Агентство по страхованию вкладов.

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