Санкт-Петербургская валютная биржа оценила последствия санкций Лондона

Введенные Великобританией в отношении Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) санкции не повлияют на уровень обслуживания клиентов. Об этом заявила пресс-служба торговой площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы продолжаем работать в штатном режиме и внимательно следим за развитием ситуации»,— сказали ТАСС в СПВБ.

Британский Минфин ввел санкции в отношении биржи 20 мая. Совокупный черный список Лондона был увеличен на 82 позиции, в него, в частности, попало Агентство по страхованию вкладов.