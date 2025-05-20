Великобритания ужесточила санкции против России

Министерство финансов Великобритании сообщило об ужесточении санкций против России. Санкционный список расширен на 82 позиции, среди которых — 20 физлиц и 62 структуры. Под ограничения, в частности, попали Санкт-Петербургская валютная биржа и Агентство по страхованию вкладов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Всего санкции Великобритании коснутся 46 компаний финансового сектора России, которые, как утверждается, помогают стране «избегать» внешнего давления. «Эти новые санкции еще больше изолируют российскую экономику и нарушат потоки доходов России»,— пояснили в пресс-релизе.

В список российских депозитариев и регистраторов, которые попали под санкции Лондона, вошли «Сургутинвестнефть», «ВТБ Регистратор», «ВТБ Спецдепозитарий», «Оборонрегистр» и «Реком». Теперь под санкциями находится и компания «А7», созданная при участии банка ПСБ.

Ограничительные меры также касаются цепочек поставки российской системы вооружений «Искандер» и 14 членов Агентства социального проектирования (SDA). Организация, указано в документе, ведет «информационную войну» против суверенитета и демократии Украины.

Санкции Великобритании против России введены в тот же день, что и 17-й пакет ограничительных мер Евросоюза. О его утверждении объявила сегодня глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в пакет включены около 200 танкеров, предположительно связанных с Россией.