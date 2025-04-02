Минфин ожидает рост иностранных инвестиций в Россию

Иностранные инвестиции в российский фондовый рынок увеличатся после ослабления санкций, считает замглавы Минфина Иван Чебесков. По его словам, это будут не только иностранные деньги, но и средства богатых россиян, которые ранее хранились за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мы не только ожидаем, мы на него (рост иностранных инвестиций.— "Ъ") и рассчитываем. Мы считаем, что у нас рынок очень привлекательный с точки зрения и долговых инструментов, и акций. Поэтому я думаю, что это будут не только иностранные деньги, но и деньги наших богатых граждан, которые раньше хранились за рубежом, в швейцарских банках»,— рассказал господин Чебесков в кулуарах III ежегодного форума «Стратегическая сессия финансового рынка» (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в 2021 году россияне держали в иностранных активах порядка $500 млрд. «Мы считаем, что часть из этих денег тоже пойдет в рынок капитала»,— отметил замминистра финансов.

После ухода нерезидентов индекс Мосбиржи сильно снизился. Если в октябре 2021 года он превышал 4000 пунктов, то в апреле 2022-го упал до 2200, а к осени 2024-го достиг 2700. Тогда же Минфин и Банк России начали обсуждать снятие ограничений для инвесторов из иностранных государств. Изначально идею планировалось реализовать до конца прошлого года.

Подробности — в материале «Ъ» «Иностранцев приближают к российским бумагам».