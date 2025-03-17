Зарубежные инвесторы ловят момент

Зарубежные инвесторы нацелились на российские активы, ожидая снятия санкций. Как пишет Financial Times, международные хедж-фонды и брокеры уже начали прикидывать, как торговать российскими бумагами. Их оптимизм вызван новостями о прогрессе в переговорах, который может привести к завершению конфликта на Украине. На этом фоне зарубежные инвесторы ожидают, что санкции будут очень быстро отменены и российский рынок акций начнет укрепляться. Поэтому зарубежные игроки пытаются поймать момент, чтобы вернуться на фондовый рынок России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Насколько оправданы их действия? Управляющий директор компании Trade 123 Владимир Рожанковский считает, что эти шаги вполне своевременны: «Российский рынок сейчас выглядит довольно интересно для глобальных инвесторов с точки зрения того, что он полностью утратил всякую корреляцию с западными рынками. Политика центробанков Европы и США взаимосвязана, с точки зрения портфельного управления это представляет определенную проблему. Потому что если все активы в вашем портфеле друг с другом связаны, то если в мире происходит некий "черный лебедь", все они одновременно начинают падать.

В целом индекс Мосбиржи восстанавливается, а вот американские индексы, как мы видим, падают. Доллар ослабляется, рубль, наоборот, укрепляется. Инструменты, которые антискоррелированы, являются совершенно уникальными для так называемого хеджирования, они всегда максимально востребованы. И вот вам такой инструмент — достаточно крупная экономика, довольно ликвидный рынок, то есть это интересный и очень соблазнительный актив. Но будут ли такие инструменты созданы и проданы до момента восстановления отношений между Россией и Западом? Ответ, наверное, отрицательный».

В этом году рубль вырос почти на треть по отношению к доллару. На прошлой неделе индекс Мосбиржи после наметившихся изменений в геополитике также показывал рост, но игроки российского рынка отмечали, что им не хватает конкретики для уверенного оптимизма. Препятствия, которые будут сдерживать наплыв иностранных вкладчиков, сохранятся при любом развитии событий, полагает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«В последние годы на Россию накладывали все больше санкций, заморозили активы, от этого пострадали и частные инвесторы, отключили нас от SWIFT — целый букет проблем. И Россия не сидит без дела, начинает действовать, а именно — строит альтернативную платежную систему, начинает рассчитываться в национальных валютах.

И тут в 2025 году в США меняется власть. Все такие: "О, классно! Сейчас, значит, сразу возьмут и одним днем начнут снимать санкции". Нужно быть реалистом. Есть еще и Европа, которая менее договороспособна, а в Euroclear есть застрявшие активы.

Точечное снятие санкций может влиять на компании, связанные с нефтегазом, если будут, например, отменять ценовой потолок. В целом возврат зарубежных инвесторов — долгоиграющая история, которая может занять от года и больше. Не стоит забывать, что на Западе есть наши замороженные активы. Сам факт этой заморозки дискредитировал систему защиты капитала на Западе. Также есть западные активы, которые сейчас заморожены в России. Нужно решить вопрос сначала с этим, для того чтобы какие-то новые иностранные инвесторы могли к нам прийти».

Ожидается, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 18 марта. Президент США заявил, что уже обсуждал с Москвой и Киевом будущее Запорожской АЭС, а также поднимал вопрос раздела активов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая