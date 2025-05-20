МИД РФ назвал контрпродуктивными шантаж и ультиматумы в переговорах по Украине

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что попытка создать «искусственные рамки» в диалоге с Украиной, а также угрозы и шантажи в этом вопросе контрпродуктивны. По ее словам, для начала необходимо реализовать договоренности, достигнутые на первой за три года встрече представителей Москвы и Киева в Стамбуле.

«Попытки создать для диалога какие-то искусственные временные рамки, давить, выставлять какие-то ультиматумы, угрожать, шантажировать, нагнетать через средства массовой информации, подконтрольные западному истеблишменту, или создавать какой-то вообще нездоровый ажиотаж — это абсолютно все контрпродуктивно»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Так представитель российского МИДа прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Накануне та заявила, что текущая неделя сыграет решающую роль в переговорах по Украине. «Сейчас важно реализовать то, о чем удалось договориться в Стамбуле 16 мая,— организацию самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле ''тысяча на тысячу человек'', представление сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования»,— заявила Мария Захарова.

Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. По их итогам стороны договорились подготовить условия прекращения огня для обсуждения на дальнейших встречах. Тем временем Евросоюз призывал ввести санкции против России, если прогресса в переговорах не будет. 20 мая Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций в отношении РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Лусине Баласян