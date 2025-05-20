Капитану беспилотного флота ВСУ заочно дали пожизненное за теракты в Черном море

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному сроку командира бригады морских беспилотных комплексов спецназначения ВСУ капитана 1 ранга Александра Щепцова. Первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме. Его признали виновным в терактах, сообщила Главная военная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осужденный отдавал приказы на удары безэкипажными катерами со взрывчаткой с ноября 2023 по март 2024 года. Всего под его руководством совершены четыре теракта в территориальных водах РФ в Черном море. Суд установил, что Александр Щепцов был членом преступной группы и действовал по приказам украинского военного и политического руководства.

В апреле заочный пожизненный срок назначили командиру бригады тактической авиации ВСУ Алексею Захарчуку. Он приказывал наносить авиаудары по Шебекинскому району Белгородской области. Месяцем ранее к пожизненному заключению приговорили командира и старшего штурмана украинской бригады БПЛА.

Подробнее — в материале «Ъ» «По всей строгости заочного осуждения».

Никита Черненко