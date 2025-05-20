Бастрыкин: Более половины преступлений мигрантов в России связаны с наркотиками

Глава СК России Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме рассказал о преступлениях мигрантов в РФ за первые три месяца 2025 года, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно отчету господина Бастрыкина, в 2024 году в России фиксировали снижение преступности среди приезжих на 0,9%. С января по март текущего года, наоборот, наблюдается рост преступлений. Их число достигло 12 440.

Около 65% преступлений среди иностранцев связаны с запрещенными веществами. На 38% стало больше преступлений против несовершеннолетних, на 20% чаще мигранты стали привлекаться к ответственности за развратные действия сексуального характера.

По мнению главы СК, в РФ необходима обязательная биометрическая регистрация всех мигрантов. Бизнес, принимающий гастарбайтеров на работу, должен платить за их пребывание в стране.

Ранее «Ъ» сообщал, что алгоритмы искусственного интеллекта помогли следствию раскрыть убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского (Максима Фомина).

Андрей Маркелов