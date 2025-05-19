Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Татарского и Дугиной

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогли раскрыть убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на полях XIII Петербургского международного юридического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Бастрыкина, также нейросети способствовали установлению злоумышленников, которые покушались на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьева.

«Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления»,— сказал глава СКР (цитата по «РИА Новости»).

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля, на котором возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Виновной в петербургском теракте суд признал Дарью Трепову, ее приговорили к 27 годам лишения свободы.