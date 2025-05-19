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Коммерсантъ FM
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Бастрыкин: ИИ помог раскрыть убийства Татарского и Дугиной

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогли раскрыть убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом заявил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин на полях XIII Петербургского международного юридического форума.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Бастрыкина, также нейросети способствовали установлению злоумышленников, которые покушались на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьева.

«Алгоритмы искусственного разума помогали нам раскрыть очень резонансные преступления»,— сказал глава СКР (цитата по «РИА Новости»).

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Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля, на котором возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Виновной в петербургском теракте суд признал Дарью Трепову, ее приговорили к 27 годам лишения свободы.

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