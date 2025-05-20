В Анапе перекрывают выезды на пляжную полосу

На подъездах к береговой линии Анапы спецтехника копает рвы, насыпает валы из песка и устанавливает бетонные блоки. Об этом сообщает в Telegram оперативный штаб Краснодарского края.

На пляжах города-курорта продолжаются работы по очистке берега от выбросов мазута, который попал в Черное море после крушения в Керченском проливе двух танкеров. Ограничительные меры при организации проезда принимаются для пресечения бесконтрольного движения сторонних автомобилей по берегу моря, что мешает процессу уборки. На пляжах может оставаться только транспорт, задействованный в работах по ликвидации ЧС.

Ограничение въезда автотранспорта введено на территории от центрального городского пляжа Анапы до села Витязево. Основная часть пляжной территории Анапы и часть пляжей Темрюкского района закрыты для купания. Туристов, гуляющих по пляжам, просят покинуть территорию — объявления об этом постоянно транслируют специальные автомобили, оборудованные громкоговорителями.

Анна Перова, Краснодар