В Иркутске экс-сотрудник филиала ОАО РЖД осужден за взятку

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему начальнику отдела структурного подразделения филиала ОАО РЖД. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.

«Установлено, что в период с июля 2021 года по май 2024 года подсудимый получил взятку в размере 1,6 млн руб. от организованной группы из числа сотрудников ОАО "РЖД" и представителя коммерческой структуры. Вознаграждение предназначалось за передачу сведений о количестве погруженных вагонов и их распределении по станциям в интересах коммерческой организации и ее деловых партнеров»,— говорится в сообщении.

В региональном СУ СКР «Ъ» уточнили, что взятка была получена не единовременно, а выплачивалась на регулярной основе, по 50 тыс. руб. в месяц. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, мужчина работал начальником отдела в территориальном центре фирменного транспортного обслуживания ОАО РЖД.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество подсудимого общей стоимостью более 10 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск