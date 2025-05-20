Китайская CATL провела крупнейшее в мире размещение акций в этом году

Сегодня, 20 мая, начались торги акциями крупнейшего в мире производителя аккумуляторных батарей для электромобилей, китайской компании Contemporary Amperex Technology (CATL), на Гонконгской бирже. После начала торгов они подорожали на 18%. В ходе размещения компания привлекла 35,7 млрд гонконгских долларов ($4,6 млрд). Это стало крупнейшим размещением в мире с начала года. Ранее CATL сообщала, что планирует привлечь как минимум $4 млрд.

Акции CATL уже торговались на Шэньчжэньской фондовой бирже, теперь компания решила привлечь дополнительное финансирование, разместив акции также на Гонконгской бирже. По мнению аналитиков, интересу инвесторов к акциям китайской компании способствовал общий рост спроса на глобальных фондовых рынках в условиях смягчения торгового противостояния США и Китая.

На CATL приходится более трети всего мирового рынка батарей для электромобилей. Выручка компании в прошлом году составила $50 млрд. CATL, которая уже поставляет аккумуляторы Tesla, хочет и дальше расширять свою деятельность за пределами Китая. Компания собирается потратить 90% привлеченных в ходе размещения средств на строительство завода в Венгрии, она планирует поставлять аккумуляторы BMW, Stellantis, Volkswagen и другим европейским автопроизводителям.

Яна Рождественская