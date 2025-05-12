CATL планирует привлечь минимум $4 млрд в ходе размещения в Гонконге

Крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей для электромобилей китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) планирует привлечь как минимум 31 млрд гонконгских долларов ($4 млрд) в ходе размещения акций на Гонконгской фондовой бирже. Об этом она сообщила сегодня, 12 мая, в документах, поданных на биржу. Это будет крупнейшее в мире размещение с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Торги ценными бумагами CATL начнутся 20 мая. Компания заявила, что планирует продать 117,9 млн акций, а максимальную цену при размещении оценивает в 263 гонконгских доллара ($34). Окончательная цена акций на SPO будет объявлена не позднее 19 мая. Интерес к размещению проявили около 20 институциональных инвесторов, включая китайскую нефтегазовую компанию Sinopec, инвестфонд Hillhouse Capital и кувейтский суверенный фонд Kuwait Investment Authority, они собираются купить акции компании на $2,6 млрд.

Акции CATL на Шэньчжэньской фондовой бирже сегодня выросли на 3,5%.

Яна Рождественская