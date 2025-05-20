Участники KazanForum съели полторы тонны чак-чака и 14 тысяч мороженых

Гости KazanForum, который проходил в Казани с 13 по 18 мая, съели полторы тонны чак-чака и 14 тыс. мороженых. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Всего в форуме приняли участие почти 8,5 тыс. человек. Они приехали из 96 стран и 82 регионов РФ. В международном форуме также участвовали более 400 почетных гостей.

Участники форума оценили гостеприимство организаторов, чистоту Казани, но пожаловались на небольшое число пятизвездочных отелей в городе.

Диана Соловьёва