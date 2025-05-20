Гости KazanForum пожаловались на недостаток пятизвездочных гостиниц в Казани

Участники KazanForum пожаловались на большое количество мероприятий, которые не все гости успели посетить, а также на недостаток пятизвездочных гостиниц и персонала, разговаривающего на арабском языке. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Госпожа Минуллина рассказала, что гости форума отметили гостеприимство организаторов, чистоту и озеленение Казани и высокое качество инфраструктуры.

Во время KazanForum участники съели полторы тонны чак-чака и 14 тыс. мороженых. Всего мероприятие посетило 8,5 тыс. человек из 96 стран.

Диана Соловьёва