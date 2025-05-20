В KazanForum приняли участие 8,5 тыс. человек из 96 стран

В KazanForum, который проходил в Казани с 13 по 18 мая, приняли участие 8,5 тыс. человек, среди которых в том числе представители СМИ. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Шамиль Гафаров.

Господин Гафаров отметил, что по сравнению с прошлым годом прирост участников составил от 25 до 30%. Также зафиксирован рост международных гостей, подписанных соглашений.

Форум посетили участники из 96 стран и 82 регионов России. В мероприятии приняли участие более 400 почетных гостей. На уровне послов иностранные государства представляли 28 человек, а на уровне министров — 14.

Всего в рамках форума было проведено 17 мероприятий.

Диана Соловьёва