Путин: жителей Мариуполя нельзя отселять в другие районы при застройке города

Президент Владимир Путин на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил, что жителей Мариуполя при застройке города нельзя отселять из тех районов, в которых они жили ранее. Господин Пушилин в ответ заверил президента, что этот вопрос находится в центре внимания региональных властей.

На встрече с Владимиром Путиным глава региона отчитался, что в Мариуполе сейчас сданы в эксплуатацию 64 компенсационных дома (почти 4,8 тыс. квартир). Еще семь домов предстоит сдать, общая численность квартир увеличится до 5 тыс., отметил господин Пушилин.

«Вы отдали — и это понятно — под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать — это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее»,— сказал президент.

Бои за Мариуполь завершились в мае 2022 года. В июле в ООН заявляли, что город был разрушен на 90%. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что восстановить инфраструктуру в городе удастся за три года. В декабре 2024-го Владимир Путин заявлял, что в Мариуполе восстановлено 1,7 тыс. домов, в город уже вернулось как минимум 300 тыс. человек.

Полина Мотызлевская