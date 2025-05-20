Мэр Мариуполя заявил, что на «Азовстали» может появиться постиндустриальный парк

Мэр Мариуполя Олег Моргун рассказал о будущем завода «Азовсталь». По его словам, предприятие получило серьезные повреждения и восстановлению не подлежит. На его месте, возможно, будет создан постиндустриальный парк или небольшие производства, однако окончательное решение остаётся за федеральными властями России и руководством Донецкой Народной Республики.

«За „Азовсталь“ разговор такой: восстанавливать там особо нечего. Какие-то малые производства, возможно, будут, постиндустриальный парк, возможно, будет»,— сказал господин Моргун (цитата по «РИА Новости»). Он также подчеркнул, что прежде чем что-либо строить, нужно полностью разминировать территорию, поскольку до сих пор на заводе находят боеприпасы и оружие.

В 2023 году глава ДНР Денис Пушилин уже подтвердил, что восстановление «Азовстали» не планируется.