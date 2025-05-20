Россия в марте стала основным поставщиком огурцов в Польшу

По итогам марта Россия нарастила экспорт огурцов в Польшу до €2,7 млн. Это стало максимумом за четыре года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. Россия стала основным поставщиком этого овоща, покрыв 83% потребностей Польши.

Польские компании за месяц закупили в общей сложности 2,1 тыс. тонн российских огурцов. Это на четверть больше в годовом выражении, а также в 2,5 раза больше февральского экспорта. Помимо РФ огурцы в Польшу поставляли Турция (на €241 тыс.), Белоруссия (€194 тыс.) и Украина (€79 тыс.). В целом Польша ввезла огурцов на €3,25 млн, что в 1,6 раза больше, чем в феврале.

Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе (ЕС). В общей сложности страны ЕС в марте ввезли этой продукции на €9,1 млн, что на 7,5% меньше февраля.

В России с 2014 года введено продовольственного эмбарго. Оно стало ответом на санкции ЕС и США. Под запрет в России подпали в том числе овощи, фрукты и молочная продукция из ЕС. Действие продэмбарго неоднократно продлевали, в последний раз — до конца 2026 года.

Об антироссийских санкциях ЕС — в материале «Ъ FM».