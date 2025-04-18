Трамп назвал условие выхода США из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские дипломаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если если одна из сторон «начнет его саботировать». Такое заявление он сделал в ходе выступления на церемонии присяги администратора Министерства здравоохранения и социальной службы США доктора Мехмета Оза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Если по какой-либо причине стороны будут саботировать диалог, мы откажемся от этой задачи. Скоро станет ясно, тянет ли Россия время. Мы хотим завершения кризиса»,— сказал господин Трамп, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Он добавил, что рассчитывает на положительный ответ России по мирному соглашению и что ему не придется идти на такой серьезный шаг. Вместе с тем господин Трамп сказал, что США не устанавливают конкретное число дней, по истечении которых прекратят военную поддержку Украины. «Нет определенного количества дней»,— сказал он и добавил, что хотел бы заключения соглашения «быстро».

Екатерина Отрашкевич